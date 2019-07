Kean Everton, accordo raggiunto tra Toffees e Juve: le ultime

Kean verso la Premier League: trovata l’intesa con l’Everton per il trasferimento del giovane attaccante della Juve

Bomba di mercato degli ultimi minuti: Moise Kean è pronto a vestire la maglia dell’Everton. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus ha trovato l’accordo con la società inglese per il classe 2000.

Cessione a titolo definitivo: 40 milioni (bonus compresi) alla Juve e contratto da 3 milioni di euro per cinque anni per Kean. Il giocatore può volare già domani in Inghilterra per sostenere le visite mediche.