Kean Everton, fissate le visite mediche per l’attaccante della Juve

Tutto fatto per il passaggio di Moise Kean all’Everton: sono infatti state fissate le visite mediche per l’attaccante della Juve

Come riportato dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, è tutto fatto per il passaggio di Moise Kean all’Everton. Nella giornata di domani sono infatti state fissate le visite mediche per l’attaccante della Juve.

Kean partirà domani mattina per Manchester. Una volta in Inghilterra, l’attaccante italiano svolgerà le visite mediche con il suo nuovo club. La firma potrebbe arrivare nella giornata di domani, nel pomeriggio, o domenica.