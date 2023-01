Kehl (ds Borussia Dortmund): «Sarei più che felice se il ragazzo restasse a lungo con noi»

Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato di una eventuale permanenza del centrocampista Jude Bellingham

PAROLE – «Dal punto di vista sportivo, sarei più che felice se il ragazzo restasse a lungo con noi. Tuttavia, non posso prevedere come si svilupperà la situazione fra pochi mesi. Al momento non abbiamo parlato di lui. Il ragazzo è totalmente concentrato sul Dortmund».