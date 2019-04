Keita non convince l’Inter. Si complica il riscatto, ci vuole uno sconto

L’attaccante senegalese attualmente all’Inter, non sta disputando una grande stagione, dubbi sul suo riscatto, il Monaco aspetta le mosse di Marotta

Keita Balde sta deludendo le aspettative della dirigenza interista, molti dubbi sul riscatto, anche perchè la cifra da versare al Monaco è considerevole. L’attaccante in questa stagione ha collezionato 26 gare complessive e solo 4 gol, tutti in campionato.

Stando a quanto riporta Fcinternews.it, il club nerazzurro non vorrebbe spendere i 34 milioni pattuiti la scorsa estate per Keita Balde. Suning sarebbe al lavoro per ottenere dal Monaco uno sconto di circa 10 milioni, ma i francesi non sarebbero disposti ad accontentarli.

L’ex Lazio aveva lasciato la serie A, due anni fa realizzando ben 16 reti, poi il passaggio in Ligue 1 dove non ha brillato; quest’anno l’Inter si aspettava la sua definitiva esplosione, ma non è andata così, a parziale alibi c’è da sottolineare anche qualche infortunio che ha condizionato la stagione del senegalese. Vedremo in estate, ma il valore del cartellino di Keita è sicuramente abbassato.