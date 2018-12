Kerry Dixon: dalla Premier ai tubi

La storia di Kerry Dixon: dalla Premier League al carcere. Ecco la nuova vita dell’ex attaccante del Chelsea

Kerry Dixon, ex-attaccante del Chelsea dalla stagione 1983/84 a quella 1991/92, oggi 55enne, è alla ricerca di stabilità dopo i problemi che ha dovuto affrontare in seguito ad una rissa. Il 15 maggio 2014, a Duntable, una località del Bedfordshire, l'ex calciatore aggredì Ben Scoble, un costruttore di 38 anni padre di due bambini. I due litigarono prima con le parole, ma poi si giunse ai fatti con Dixon che lasciò l'avversario a terra sanguinante. L'aggressione costò all'ex Blues nove mesi di carcere.

UNA NUOVA VITA – Tornato in libertà, Dixon ha dovuto reinventarsi: dalle 147 reti con il Chelsea, l’ex attaccante si è trasformato in idraulico. Queste le sue parole a riguardo, rilasciate ai microfoni dei giornalisti: «Ho bisogno di lavorare, come tutti gli altri. Quando sono tornato libero mi sono detto che avevo urgentemente bisogno di guadagnare qualche sterlina e provare a risistemare la mia vita. Fare l’idraulico mi dà la possibilità di portare a casa a fine giornata i soldi che mi servono, quindi va bene così»