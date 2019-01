Milan attento: Chelsea e Tottenham su Kessié

Sirene inglesi per Franck Kessié. Sul centrocampista del Milan ci sono Chelsea e Tottenham: le ultimissime

Il Milan sta dando la caccia a Stefano Sensi ma deve prestare attenzione alle sirene che arrivano dall’estero, in particolare dall’Inghilterra. Il club rossonero lavora per riscattare Bakayoko dal Chelsea (riscatto possibile con la qualificazione alla prossima Champions League) ma potrebbe aprire una nuova trattativa con i Blues. L’affare non riguarderebbe Alvaro Morata, centravanti spagnolo cercato a più riprese dai rossoneri, bensì Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano è finito nel mirino del Chelsea di Sarri ma non solo.

Stando a quanto riferito da Tuttosport, sul giovane centrocampista rossonero c’è anche il Tottenham. Possibile offerta da 40 milioni di euro in arrivo per il 22enne. Le londinesi hanno messo gli occhi sull’ivoriano e lo seguono già dai tempi dell’Atalanta e sono pronte a presentare un’offerta al club rossonero. Il Milan dovrà prima di tutto riscattarlo, essendo il 22enne ancora in prestito dai bergamaschi ma il riscatto è una formalità. Gattuso ritiene Kessié una parte fondamentale del suo progetto: il giocatore è un motorino, non si ferma mai e spesso ha giocato anche da acciaccato, cosa non da tutti. Attenzione però alle sirene di mercato: Chelsea e Tottenham tentano Franck Kessié.