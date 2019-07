Khedira, Fiorentina interessata. Sul tedesco diversi club europei

Juve, Khedira in uscita: la Fiorentina bussa alla porta dei bianconeri per il centrocampista. Trattativa complicata, tante le concorrenti

Sami Khedira è ai margini del progetto Juve: il centrocampo bianconero si è rafforzato ulteriormente rispetto allo scorso anno, e le possibilità di ritagliarsi uno spazio significativo sono esigue.

La Fiorentina, nel frattempo, ha chiesto informazioni ai rivali per il tedesco. Profilo gradito ma difficile a raggiungere, anche in ragione della concorrenza in Europa per il numero 6 di Sarri. Su Khedira, fa sapere Sky Sport, anche Fenerbahce, Arsenal e Valencia.