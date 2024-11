King’s League Italia, Marchisio: «É compatibile con il calcio professionistico, sarà uno spettacolo! Ecco il mio ruolo» – VIDEO

Le parole di Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve all’evento di presentazione a Torino della King’s League Italia

(Dal nostro inviato Marco Baridon) L’ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio è intervenuto alla presentazione della Kings League Italia: le sue parole raccolte da Calcionews24.com in zona mista.

PAROLE – «Le aspettative sono tante, sono grandi. Sono contento che Piqué abbia chiesto il mio aiuto come Head of competition, sarò il fratello maggiore dei presidenti dovrò stemperare un po’ gli animi quando saranno un po’ accesi ma nello stesso tempo portare la nostra esperienza dal lato calcio, con la passione, la competizione e la sana rivalità che ci sarà durante il torneo».

COSA LO RENDE UNICO – «L’innovazione. Non soltanto il regolamento, il modo di giocare ma soprattutto il modo di interpretare il calcio come uno show, divertimento, un’opportunità di poter interagire con le nuove generazioni e di fargli capire che lo show può essere ad altissimi livelli per tutti i secondi della gara».

SULLA COMPETIZIONE – «Dobbiamo capire le nuove generazioni, non solo per il calcio ma in tutti gli sport. C’è bisogno di una comunicazione diversa. Mi auguro che il calcio e la Kings League possano essere complementari».

SUL CAMPIONATO – «No, non me l’aspettavo. Però allo stesso tempo sono contento di vedere una classifica che può ricordare un po’ i famosi campionati delle sette sorelle. Ovviamente con meno qualità rispetto a quei campionati ma comunque divertenti e appassionati».

SU MILAN-JUVE – «Mi aspetto una grande partita, sono squadre che arrivano in un buon momento entrambe. Sono tre punti importanti perché la classifica è molto corta, non ci si può perdere in partite non giocate con la giusta attenzione. Credo che non durerà così tanto questa classifica molto vicina, chi sarà bravo a non perdere punti da qui a Natale ne gioverà».

VISTO UNA JUVE DIVERSA – «No, abbiamo visto varie facce di questa nuova Juve sicuramente più positive che negative. È stato un anno di cambiamenti, dall’allenatore che ha portato un’altra ideologia ma anche i calciatori. La Juve ha anche degli infortuni abbastanza importanti e quindi vedremo come riuscirà ad andare avanti da qui fino al mercato».

RITORNO IN CAMPO – «Non so come si possa tornare in campo dopo tanti anni che uno ha smesso anche perché il ritmo è davvero alto. Chi non vorrebbe tornare in campo, ogni volta che torno a vedere le partite, quando senti l’odore dell’erba bagnata ma è giusto lasciare spazio ai giovani».

LA FORMAZIONE CHE AVREBBE SCELTO – «Buffon in porta, Barzagli e Chiellini in difesa, Vidal perché serve qualcuno che corre e Pirlo che giostra il gioco. Davanti Del Piero e Tevez».

5 VS 5 MILAN JUVE – «Di Gregorio o Maignan? Di Gregorio. Cambiaso o Theo? Ad oggi Cambiaso. Yildiz o Leao? Yildiz. Vlahovic o Morata? Alvaro. Koopmeiners o Reijnders? Reijnders»