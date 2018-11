Champions League, lo sfogo di Klopp dopo Psg-Liverpool: «Neymar era sempre per terra, ci ha fatti passare per macellai…»

«Qualcuno adesso dirà che non so perdere, però…». Però si toglie qualche bel sassolino dalla scarpa Jurgen Klopp, a margine della sconfitta del suo Liverpool a Parigi contro il Psg in Champions League. Destinatari della stoccata i giocatori della formazione francese, ed uno in particolare. «Neymar era sempre per terra, nemmeno fossimo dei macellai», si è sfogato il tecnico dei Reds. «E dire che in Inghilterra per due anni di fila abbiamo vinto il premio fair play…».

Klopp nella conferenza stampa post-partita ha così puntato il dito contro l’atteggiamento ed il comportamento del Psg. Che ha portato a spezzare ed interrompere in continuazione il gioco in campo. Un dettaglio che ha mandato l’allenatore tedesco su tutte le furie, come poi candidamente dichiarato anche davanti ai microfoni.