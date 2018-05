Klopp spegne la Roma: «Un 3-0? Risultato complicato, meritiamo la finale»

Conferenza stampa del tecnico Jurgen Klopp insieme al giocatore Wijnaldum: «Saremo prudenti»

A sentire Jurgen Klopp in conferenza stampa, la finale è pressoché conquistata. Il tecnico dei Reds non teme una rimonta giallorossa come accaduto contro il Barcellona ma il primo pensiero che Klopp rivolge è per Sean Cox il tifoso irlandese rimasto gravemente ferito dagli scontri dell’andata: «E‘ una partita di calcio e vale il campo, quello che succede al di fuori resta fuori. Siamo vicini alla famiglia di Sean Cox e spero vivamente che tutti capiscano che dovranno godersi una grande, fantastica ed intensa partita di calcio».

Klopp preferisce non parlare della fine del rapporto con il suo assistente e torna sulla partita: «Meritiamo di essere qua, indipendentemente dal risultato, entrambe meriteranno di fare la finale. Vogliamo la finale. Al termine della gara ad Anfield qualcuno era deluso come se avessimo perso. La Roma deve vincere 3-0, che è un risultato difficile. C’è una partita da giocare, non vediamo l’ora e siamo qui per vincere». L’uomo in più e nemico pubblico numero uno del Liverpool è Momo Salah: «E’ maturato, ha preso fiducia qui. E’ passato dal Chelsea alla Fiorentina e alla Roma ha continuato a fare bene. Noi ce lo godiamo, ha imparato a segnare con il tempo facendo le sue esperienze e con circostanze difficili. Ha tante responsabilità, forse un intero paese sulle spalle. Ora è un giocatore magnifico anche grazie ai compagni che lo aiutano e gli permettono di segnare dei gol».