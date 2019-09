Klopp sugli spogliatoi del San Paolo: «Spero ci siano le docce»

Klopp risponde a una domanda sugli spogliatoi del San Paolo: «Spero sistemino le cose in modo da avere una doccia. Sono fiducioso»

Il dibattito sugli spogliatoi dello stadio San Paolo di Napoli sta tenendo banco negli ultimi giorni. Immagini e pareri dei diretti protagonisti ma ancora nessuna certa verità. A tal proposito è stata fatta una domanda Jurgen Klopp.

Il tecnico farà presto visita all’impianto con il suo Liverpool. Ha risposto così in merito: «Magari le foto sono state scattate lo scorso maggio, non so. Sono fiducioso. Mi fido abbastanza della UEFA, speriamo che sistemino le cose in modo da avere una doccia e un posto dove cambiarci».