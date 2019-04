L’attaccante della Roma, Justin Kluivert, ha commentato la sua prima stagione in giallorosso dicendo di non aver rimpianti con l’Ajax

Ieri sera, allo Stadium di Torino, l’Ajax ha battuto la Juventus per 2-1 e ha così eliminato dalla competizione i bianconeri. Nella formazione dei biancorossi mancava però un certo Justin Kluivert, passato la scorsa estate alla Roma di Di Francesco. L’attaccante giallorosso ha rilasciato una lunga intervista al portale ad.nl nella quale ha commentato la sua prima stagione a Roma nonché la vittoria dell’Ajax sulla Juventus.

Ecco le sue parole: «Nessun rimpianto, l’Ajax sta stupendo ma anche la Roma ha fatto bene. Poche partite? Se sei giovane non puoi aspettarti di giocare tutte le partite. È quello per cui ti alleni ma non è così che funziona. Dopo il cambio di allenatore sono diventato un titolare ma già con Di Francesco giocavo parecchio. Ranieri è venuto subito da me e mi ha detto che avrebbe puntato sulla mia velocità e di divertirmi nel giocare a calcio. È stato bello sentirlo. Voglio arrivare quarto con la Roma per entrare in Champions League e voglio guadagnarmi la nazionale olandese».

«Come valuto la stagione? Abbiamo giocato contro il Chievo ultimo in classifica e alla fine è diventata una battaglia, avevano un piano tattico come tutte le squadre di Serie A. Questa cosa è molto diversa dall’Olanda. Con l’Ajax spesso vincevamo le partite già nel primo tempo. Inutile parlare di dove sarei se fossi rimasto all’Ajax ma ciò non toglie il fatto che continuo a seguire il club. Sono felice se vincono. Avrò successo alla Roma, ne sono sicuro. La mia prima stagione non sta andando male ma voglio di più. Voglio il quarto posto e raggiungere la nazionale maggiore: ora mi sento forte».