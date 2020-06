Kolarov: «In quarantena ho dato il massimo nonostante l’incertezza della ripartenza»

Aleksander Kolarov ha parlato durante un evento web un organizzato da Acronis: queste le parole del giocatore della Roma

Aleksander Kolarov ha parlato durante un evento web organizzato da Acronis: nuovo sponsor della Roma. Queste le sue parole riportate da vocegiallorossa.it

QUARANTENA – «Routine in questi mesi? Non è stata diversa da quella degli altri. Noi dovevamo allenarci e mantenerci in forma perché non sapevamo quando e se il campionato sarebbe ricominciato. Ho fatto il massimo possibile per mantenermi in forma».