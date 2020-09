Kolarov Inter: l’esterno serbo ha accettato la proposta di contratto dei nerazzurri. Operazione ormai conclusa

Aleksandar Kolarov ha accettato la proposta di contratto dell’Inter. Come riportato da Sky Sport, il serbo firmerà un contratto annuale con opzione per un’altra stagione in base alle presenze stagionali.

L’operazione si è di fatto conclusa, con l’esterno che lascerà la Roma e nelle prossime ore effettuerà le visite mediche.