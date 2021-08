Kouame vicino all’Anderlecht, Kompany: «Sarebbe bello, ma è ancora presto per parlare. La concorrenza c’è ed è importante»

Christian Kouame si avvicina al prestito all’Anderlecht. In conferenza è intervenuto il tecnico della squadra belga, l’ex difensore Vincent Kompany, che ha risposto proprio ad una domanda sul possibile arrivo dell’attaccante della Fiorentina.

«Il ragazzo non è ancora qui con noi e non posso dilungarmi molto. La concorrenza è importante ed avere un attaccante in più a disposizione sarebbe bello» ha dichiarato.