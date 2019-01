Kouamé-Traoré: due baby talenti per il Napoli

Il Napoli è vicino alla coppia Kouamé-Traoré. Giuntoli vuole definire la trattativa per l’attaccante del Genoa Rilancio a 12 milioni per il centrocampista

Il Napoli pensa al futuro. Nessun ritocco a gennaio per il club azzurro, pronto a puntellare la rosa con giovani innesti, di qualità. La società del presidente De Laurentiis punta sul duo Kouamé–Traoré. I due giovani talenti si stanno mettendo in evidenza con Genoa ed Empoli e sono pronti a spiccare il volo. Perinetti ha parlato così del suo attaccante: «C’è stato un colloquio tra i due presidenti e ora gli operativi devono concretizzare. Settimana prossima ci sarà un ulteriore contatto. Ci sono almeno un paio di squadre della Premier sul giocatore, che spesso vengono ad osservarlo».

Il Napoli dunque vuole anticipare la concorrenza e punta tutto su Kouamé. L’ex Cittadella diventerà un calciatore azzurro solo a partire dalla prossima stagione. Gli azzurri lo acquisteranno a gennaio per 25 milioni di euro e lo lasceranno in prestito in rossoblù almeno fino al termine della stagione. Intanto il club azzurro ha rilanciato per Traoré, giovane mediano dell’Empoli. Per il giova­ne centrocampista dell’Empoli è arrivato un rilancio da parte del Napoli che, pur di prenderlo, porterebbe l’offerta a 12 milioni di euro. Una proposta che il Napoli è pronto a fare per avere subito il giocato­re, in previsione dell’eventuale cessione di uno tra Amadou Diawara e Marko Rog.