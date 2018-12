Lo United fa sul serio per Kalidou Koulibaly e tenta il Napoli con una cifra a tre zeri. Ecco la risposta degli azzurri

Follie per KalidouKoulibaly! Il difensore centrale del Napoli è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo ed è stato accostato in passato ai grandi club stranieri. CarloAncelotti, al momento del suo approdo sulla panchina degli azzurri, ha chiesto al presidente De Laurentiis di non cedere i migliori e KK era, naturalmente, inserito nella lista. Secondo Il Corriere dello Sport, il Manchester United, uno dei club maggiormente interessati, è pronto a tornare all’assalto per il difensore senegalese.

Il Manchester United di José Mourinho ha messo sul piatto 103 milioni di euro (!) per il difensore, cifra che renderebbe KK il difensore più pagato di sempre non solo in Italia ma nell’intera storia, superando di gran lunga van Dijk, costato al Liverpool oltre 80 milioni. De Laurentiis però ha immediatamente detto no per il centrale del suo Napoli ritenuto intoccabile.