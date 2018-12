Siamo tutti Koulibaly: al San Paolo migliaia di maschere con il suo volto

Bellissima iniziativa, lanciata sui social, da Faouzi Ghoulam. Una maschera di Koulibaly da indossare quest’oggi al San Paolo

«Non importa il colore della pelle. Non importa la religione. Non importa per quale squadra fai il tifo. Il calcio, come tutti gli sport, é un gioco. E tutti i giochi sono passione, divertimento, libertà: e nella libertà siamo tutti uguali! Domani saremo tutti Koulibaly!». A scrivere questo bellissimo messaggio è stato Faouzi Ghoulam, terzino sinistro del Napoli. Il laterale algerino ha colto al volo una bellissima iniziativa dei tifosi e ha lanciato la bellissima iniziativa sui social, invitando i tifosi napoletani a presentarsi quest’oggi al San Paolo con una maschera di Kalidou Koulibaly.

Sono passati tre giorni da quel maledetto Inter-Napoli e gli animi sono ancora scossi dai vergognosi insulti contro KK. Il gruppo di tifosi del Napoli “Quelli del sangue azzurro” ha lanciato l’iniziativa «Siamo tutti Koulibaly» per la partita contro il Bologna e distribuirà, prima della partita, migliaia di maschere con il volto del giocatore senegalese, squalificato. Oltre alle maschere, verranno distribuite anche delle maglie con la foto del giocatore e con la frase di vicinanza nei confronti di KK. La maschera è scaricabile anche su internet. All’iniziativa non parteciperanno le due Curve del Napoli, in lutto per la morte del tifoso interista a Milano.