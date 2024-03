Koulubaly: «Amo Napoli. Ecco perché si può vincere a Barcellona»

Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli, ha parlato di vari argomenti riguardanti la squadra partenopea tra cui la sfida col Barcellona

Kalidou Koulibaly si è trasferito in Arabia Saudita, ma un pensiero al suo Napoli lo dedica sempre volentieri. Ecco un estratto delle sue parole a La Gazzetta dello Sport.

NAPOLI NEL CUORE – «Amo Napoli: amo il club, i tifosi, la città. Le cose stanno andando meglio, speriamo in Champions di andare avanti il più possibile».

BARCELLONA-NAPOLI – «Il Napoli ha tutto per passare il turno. E non giocare al Camp Nou può essere un vantaggio. Al Montjuic non c’è lo stesso ambiente e la stessa pressione. Spero si qualifichi: il Barcellona ha giocatori di talento e un grande allenatore, ma il Napoli ha ritrovato organizzazione e può fargli male».

AL CAMP NOU CONTRO MESSI – «Feci rigore: fu bravissimo e furbissimo a mettere la gamba mentre io stavo rinviando. Ricordo quella sconfitta e quell’errore, ma fa parte del calcio. Sono momenti che ti aiutano a crescere e quell’episodio mi ha migliorato. Giocare con la maglia azzurra, in Champions e al Camp Nou, è uno dei tanti souvenir indimenticabili che mi sono portato via».

LA SAUDI LEAGUE – «Sta crescendo grazie all’arrivo di tanti giocatori dall’Europa: vogliono fare un percorso importante per poter essere competitivi con la nazionale quando ospiteranno il Mondiale 2034. Vogliono alzare il livello del campionato e dei giocatori del loro Paese».

CR7 E NEYMAR – «Molti devono ringraziare Ronaldo, ha avuto il coraggio di fare per primo questo passo. É un campione vero, si allena come un ragazzino e fa gol straordinari. Neymar lo chiamo “magia”. Quello che fa con la palla è inimmaginabile, ti mette in imbarazzo per quanto è forte: per lui è tutto facile e non capisci se sei tu scarso o lui di un altro pianeta».

MARADONA – «Quel suo post con la mia maglia mi diede grande forza. Maradona ha sempre lottato per i diritti dei più deboli e per questo argentini e napoletani lo amano così tanto. Barça-Napoli sarà una gara magica anche nel suo ricordo»