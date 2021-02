Koulibaly positivo al COVID: le dichiarazioni del difensore

Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Coronavirus. Il difensore del Napoli salterà sicuramente la gara contro il Genoa. Il Napoli, comunque, partirà regolarmente per la trasferta di Genova. Ecco le parole del difensore senegalese sui suoi canali social.

«Come sapete, sono positivo al Covid. Ma non ho sintomi e mi sento bene. Ci vediamo presto. Grazie per l’affetto».

Comme vous le savez, j'ai testé positif pour Covid. Mais je n'ai aucun symptôme et je me sens bien. À bientôt. Merci à tous pour votre affection 💚

