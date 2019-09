Koulibaly ricorda: «Che tristezza i versi da scimmia contro la Lazio»

Kalidou Koulibaly è tornato sui tristi fatti dello scorso campionato durante la partita contro la Lazio, quando fu bersaglio di ululati

Durante la partita tra Lazio-Napoli dello scorso campionato, Kalidou Koulibaly fu oggetto di ululati razzisti da parte della curva biancoceleste. Il difensore senegalese ha parlato a “Player’s Tribune” dei tristi fatti di un anno fa.

«Quando giocai a Roma con la Lazio fu molto triste. Mi facevano il verso della scimmia… Ma cos’è? Pensai che fosse un problema. L’allenatore ha capito che la cosa mi scocciava, vedeva il mio comportamento in campo. Diceva: “Kouli non sta andando bene, dobbiamo fermare la partita”, e l’arbitro Irrati decise. Abbiamo stoppato per cinque minuti e all’altoparlante venne intimato di cessare i cori, ma non successe. La cosa mi ha intristito»