Kovac dopo il divorzio col Bayern Monaco: «Decisione giusta per il club»

Niko Kovac commenta la rescissione consensuale del contratto che lo legava al Bayern Monaco: le parole del tecnico

Le strade del Bayern Monaco e di Niko Kovac si dividono: ufficiale la rescissione consensuale del contratto coi bavaresi.

Ecco le parole del tecnico, riportate dai canali ufficiali del club: «Penso che questa sia la decisione giusta per il club al momento. I risultati, e anche il modo in cui abbiamo giocato l’ultima volta, mi hanno portato a questa decisione. Mio fratello Robert e io ringraziamo il Bayern per l’ultimo anno e mezzo. Durante questo periodo, il nostro team ha vinto il campionato, la Coppa DFB e la Supercoppa. È stato un bel momento. Auguro il meglio al club e alla squadra».