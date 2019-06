Krunic Milan, ecco il primo colpo rossonero targato Maldini-Boban: visite mediche in corso a La Madonnina

Prima mattinata da giocatore del Milan per Krunic. Anche se, per delineare il suo futuro in rossonero, manca ancora l’ufficialità. Quella che arriverà, appunto, a margine delle visite mediche in corso in questo momento alla clinica La Madonnina.

Il centrocampista bosniaco, in arrivo dall’Empoli, sarà dunque il primo colpo del tandem Maldini-Boban. Per la soddisfazione del futuro tecnico Giampaolo, che ha già avuto modo di lavorare con Krunic proprio in Toscana.