Kulusevski carica: «Vogliamo vincerle tutte. Cristiano Ronaldo è fantastico»

Dejan Kulusevski ha parlato dopo la vittoria contro la Sampdoria. Le parole dell’autore del primo gol della Juve

Finisce 3 a 0 per la Juve contro la Sampdoria. Grande prestazione di Dejan Kulusevski, autore di un gol. Il giocatore svedese, dopo il match, ha parlato a Sky Sport.

LA GARA – «Serata fantastica, non è stato facilissimo ma abbiamo fatto 3 punti e 3 gol e ho segnato. Meglio averlo fatto alla prima partita, così non devo pensarci più. Mi aspetto tante cose, ci divertiamo in allenamento e lavoriamo tanto. Vogliamo vincere tutte le partite, oggi abbiamo fatto bene».

PIRLO – «Pirlo è tranquillo, crede tanto in tutti i giocatori, mi lascia giocare e mi dà tanta fiducia».

RONALDO – «Cristiano è fantastico, sono fortunato ad averlo in squadra. Sul 2 a 0 mi diceva di giocare ancora di più, vuole che vado sempre più forte».