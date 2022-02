ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Kulusevski: «Sofferto tanto in questi mesi, con Conte si lavora bene». Così lo svedese dopo la vittoria sul City

Dejan Kulusevski è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del suo Tottenham contro il Manchester City. Di seguito le parole dell’ex Juve.

KULUSEVSKI – «Avevo bisogno di stare tranquillo e di giocare senza pensieri, quando segni così presto è bellissimo perché non devi più pensare a niente. Conte? Vuole solo vincere, se non ci riesce non è contento. Con lui si lavora davvero bene, è quello di cui abbiamo bisogno. Non abbiamo particolari segreti, bisogna lavorare e ascoltare quello che dice. Ho sofferto tanto in questi mesi, non mi sentivo più me stesso. Voglio bene a tutti i miei ex compagni, spero davvero che possano fare bene».