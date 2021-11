Kulusevski sicuro: «Se facciamo la nostra partita vinceremo»

Dejan Kulusevski ha parlato prima del match tra Salernitana-Juve: le dichiarazioni dell’attaccante bianconero

Ai microfoni di JTV, Dejan Kulusevski ha parlato prima di Salernitana-Juve.

RISULTATI ALTALENANTI – «Dobbiamo rimanere positivi. C’è bisogno di vincere stasera, è una gara importante per tutto l’ambiente».

SALERNITANA – «Dobbiamo fare quello che possiamo, giocare tranquilli, senza fretta e tutti insieme. Se facciamo la nostra partita vinceremo».

Le parole del giocatore a DAZN:

CLIMA IN SPOGLIATOIO – «A volte non va come vuoi, ma dobbiamo continuare a divertirci, giocare tranquilli. Oggi ci aspetta una partita molto importante».

COSA GLI CHIEDE ALLEGRI – «Niente in particolare. Fare le cose giuste, attaccare e difendere, fare gol e assist, giocare tranquillo».