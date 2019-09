La Fiorentina blinda i suoi giovani talenti: pronti tre rinnovi fino al 2024

La Fiorentina blinda i giovani talenti della rosa nelle mani di Montella: pronti tre rinnovi di contratto fino al 2024

La Fiorentina, ancora a secco di successi da quando Montella si è seduto in panchina, in questo avvio di stagione ha sfoggiato tanti talenti di prospettiva. Mettendo in mostra il meglio del proprio vivaio.

Elementi già pronti per la prima squadra e di interesse anche per la Nazionale. Elementi, dunque, da blindare al più presto per evitare scherzi di mercato: pronto allora – secondo Il Corriere dello Sport – il rinnovo fino al 2024 per tre talenti: si tratta di Castrovilli, Sottil e Ranieri.