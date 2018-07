La Fiorentina ha effettuato un sondaggio per Manolo Gabbiadini. Il giocatore avrebbe però l’intenzione di rimanere in Premier League

Manolo Gabbiadini ha lasciato l’Italia ormai due anni fa ma per l’ex Napoli potrebbe essere finalmente arrivato il momento di rientrare in patria. La Fiorentina avrebbe infatti avviato un sondaggio con il Southampton per valutare l’eventuale trasferimento dell’attaccante in Viola. Il rumors è stato lanciato da La Nazione e ripreso poi da SportMediaset. Gabbiadini negli ultimi giorni ha fatto sapere di voler restare in Premier League ma al momento non ci sono conferme che il club di appartenenza intenda concedergli altro tempo. Ad oggi oltre alla Fiorentina anche il Bologna sarebbe interessato al cartellino dell’ex Atalanta. L’attaccante nella stagione appena conclusa ha segnato 5 gol in 33 presenze con i The Saints.

Nel frattempo, pare che la Fiorentina abbia rifiutato una ricca offerta dalla Spagna per Giovanni Simeone. Il padre e allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Pablo, avrebbe fatto pressione sulla società per averlo in rosa. I Colchoneros pare abbiano offerto ai Viola ben 40 milioni di euro ma la proposta sarebbe stata rimandata al mittente.