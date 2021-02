La Gumina Salernitana, Fabiani: «L’Empoli si è opposto, c’era l’accordo»

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, spiega la trattativa sfumata per La Gumina nell’ultimo giorno di calciomercato

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, ha spiegato in un’intervista a Il Mattino della trattativa sfumata per La Gumina della Sampdoria.

«Era un’idea, c’era l’accordo con l’agente, ma l’Empoli non c’è stato. La Sampdoria ha l’obbligo di riscatto dai toscani per 5 milioni al primo punto fatto nel girone di ritorno, cosa che non si è ancora verificata. Le due società avrebbero dovuto modificare gli accordi e fare il riscatto anticipato, c’era l’ok della Samp, che ci avrebbe girato il giocatore, ma l’Empoli si è opposto. Quando l’abbiamo capito non c’erano più punte importanti sul mercato».