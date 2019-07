La Juve fa sul serio per Lukaku: lo scambio con Dybala è possibile

La Juventus sulle tracce di Romelu Lukaku: allo United potrebbe finire in cambio Paulo Dybala. Le ultimissime

La Juve complica i piani dell’Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno realmente messo nel mirino Romelu Lukaku. Il belga lascerà il Manchester United, la Juve ha offerto in cambio Paulo Dybala.

Non sarebbe un problema trovare un accordo tra il belga e il calciatore, Paulo invece chiede 9-10 milioni allo United. Lo scambio è possibile. Attesa dell’Inter per capire se possano esserci i margini per un rilancio.