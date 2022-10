La Juve insidia il Napoli per Giuntoli?

Le parole di Enrico De Lellis, giornalista di Repubblica, su un possibile arrivo di Giuntoli alla Juve: «É complesso»

Enrico De Lellis, giornalista di Repubblica, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera riguardo ad un possibile interessamento della Juve di Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli. Di seguito le sue parole.

«Le sue scelte al Napoli stanno pagando, però potrebbe voler cambiare aria. E’ complesso perchè sappiamo che De Laurentiis, quando c’è di mezzo la Juve, tende ad esasperare le trattative. Bisognerà vedere più avanti se i bianconeri affonderanno il colpo, ma credo che ADL difficilmente spalancherebbe le braccia e gli direbbe di andare. Però Giuntoli per la Juve è il nome adatto non per rivoluzioni. Cherubini e Arrivabene resteranno dov’è, ma il primo ha bisogno di un aiuto».

