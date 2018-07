La Juventus ha diffuso su Weibo un video in cui celebra i giocatori che hanno indossato la maglia numero 7 alludendo a Cristiano Ronaldo

La Juventus ha lasciato un nuovo indizio che confermerebbe il prossimo arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero. Il club di Torino ha pubblicato sul proprio ufficiale di Weibo, il principale social network cinese, un brevissimo video in cui celebra i giocatori che hanno indossato in passato la maglia numero 7. Il filmato è stato condiviso alle 19.07 ora locale ed è accompagnato dal seguente messaggio: «Oggi 7 luglio parliamo dei numeri 7 degli ultimi 20 anni della zebra e del settimo che indosserà questa maglia. Qual è il tuo preferito?». Nel filmato compaiono i nomi di Pessotto, Di Livio, Salihamidzic, Pepe, Zaza e Cuadrado per poi interrompersi bruscamente. Il prossimo (ovvero il settimo) ad indossare la numero 7 bianconera dovrebbe proprio essere Cristiano Ronaldo. Il video è stato ora rimosso.