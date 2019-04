La Lazio pensa a Fares della Spal per la fascia sinistra

Lotito e Tare pensano già alla Lazio che verrà, occhi soprattutto su Mohamed Fares, che si sta mettendo in luce alla Spal in questa stagione

Il club biancoceleste sta valutando attentamente le prestazioni di Fares, l’intenzione è quella di rinnovare la fascia sinistra, dove il capitano Senad Lulic con i suoi 33 anni, potrebbe non garantire più la stessa continuità per ogni partita. Visto che in rosa Simone Inzaghi ha solo Durmisi e Lukaku, si pensa quindi ad un giocatore importante anche in prospettiva.

Il primo nome sulla lista di Tare sembra essere quello di Mohamed Fares della SPAL. L’esterno algerino ex Hellas Verona ha 23 anni, quest’anno con la maglia dei ferraresi ha collezionato 26 presenze e 2 gol. Fares è un giocatore in grande crescita, che con mister Semplici ha trovato una nuova collocazione, come quinto di centrocampo a sinistra, dove sta facendo grandi cose.

Anche come prezzo del cartellino sembra che possa rientrare nei parametri della Lazio di Lotito, infatti l’algerino non ha un valutazione eccessiva; il club biancoazzurro sembra essersi mosso in anticipo, ma occhi anche al Siviglia, che sembra interessato al giocatore della Spal.