La Lazio perde i pezzi: infortunio muscolare per Caicedo

Nel corso del match contro il Celta Vigo si è dovuto fermare anche Felipe Caicedo per un infortunio muscolare. Le sue condizioni

Se da una parte Simone Inzaghi può sorridere per la pre-season della sua Lazio (9 vittorie su 9), dall’altra non può dormire sonni tranquilli. Nell’ultimo match contro il Celta Vigo, infatti, si è fermato Felipe Caicedo dopo appena 10 minuti dal suo ingresso in campo.

Il Panterone è entrato sul 2-1 per la Lazio per sostituire Ciro Immobile ma al 70′ Andrè Anderson ha preso il posto del centravanti ecuadoregno a causa di noie muscolari. Dopo gli infortuni di Leiva (pienamente recuperato), Lulic e Milinkovic-Savic si ferma anche Caicedo.