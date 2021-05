La Liga, primo match-point per l’Atletico Madrid: le combinazioni

L’Atletico Madrid potrebbe laurearsi Campione di Spagna già nella giornata di oggi. Ecco le possibili combinazioni

Primo match-point per l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. I colchoneros potrebbero vincere la Liga già in questa giornata, ecco come.

L’Atletico giocherà alle ore 18:30 in casa contro l’Osasuna che poco ha da chiedere al campionato con la salvezza già raggiunta. In contemporanea i cugini del Real Madrid saranno in trasferta contro l’Athletic Bilbao: nel caso in cui i colchoneros vincessero e i blancos no, l’Atletico sarebbe aritmeticamente Campione con una giornata d’anticipo.