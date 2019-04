La promessa dell’Inter a Skriniar: dopo il rinnovo, fascia da capitano

Ecco cosa c’è dietro il rinnovo di Milan Skriniar: dopo l’addio di Icardi, la fascia da capitano dell’Inter sarà dello slovacco

Milan Skriniar ha rinnovato con l’Inter. Lo slovacco, recentemente separatosi dal suo agente, si è rappresentato da sé nel corso della trattativa con i nerazzurri per il prolungamento del contratto. Il matrimonio con la società milanese durerà fino a giugno 2023, con uno stipendio annuale di 3,5 milioni più bonus.

L’Inter ha rifiutato tutte le offerte arrivate per il giocatore, provenienti da top club europei del calibro di Real Madrid, Barcellona, Manchester United e Manchester City, per fare qualche nome. Suning ha convinto Skriniar offrendogli la fascia da capitano per la prossima stagione. L’investitura dovrebbe arrivare dopo l’addio di Icardi e avrebbe il placet di Handanovic. Lo slovacco diventerà quindi il simbolo della squadra nerazzurra.