La Sampdoria a Vialli: intesa vicina. Spunta la data per il closing

La Sampdoria cambia proprietà? Sarebbe tutto pronto per l’addio di Ferrero e l’arrivo di Gianluca Vialli: le ultimissime

Tutto pronto per la cessione della Sampdoria? A rivelarlo è Il Secolo XIX che scrive: la Sampdoria è virtualmente venduta a Gianluca Vialli, Fausto Zanetton, Jamie Dinan e Alex Knaster, cioè alla loro CalcioInvest LLC, creata appositamente un anno fa e registrata nel Delaware.

Scaduto il periodo di esclusiva per Aquilor, Ferrero ha scelto Vialli. E un ruolo chiave lo avrebbe avuto anche Garrone che mette 10 milioni di bonus di tasca propria, per un bonus immediato. L’offerta supera i 100 milioni: 85 cash (e c’è ancora in ballo il bonus per la cessione di Praet, sono altri 5 o 6), più quella trentina di debiti, di cui si farà carico la nuova proprietà. Per l’annuncio bisognerà attendere: il closing è previsto per fine agosto-primi di settembre.