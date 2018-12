Varane come Calabria: la sorella è una miss mancata – VIDEO e FOTO

La sorella del difensore del Real Madrid Raphael Varane, Annabelle, Miss Francia 2018 mancata per poco: la sua storia simile a quella di Sara Calabria, sorella del milanista Davide…

Ci aveva creduto fino alla fine, ma non è andata come sperava: Annabelle Varane era arrivata a contendersi la fascia di Miss Francia 2018, ma proprio sul più bello il sogno è sfumato. Un po’ come per il fratello Raphael, difensore del Real Madrid, che pareva vicino a coronare il sogno del Pallone d’Oro quest’anno, prima che a strapparglielo fosse il compagno di squadra Luka Modric. Del resto alle miss sorelle di… e sogni infranti qui in Italia noi avevamo già fatto il callo: lo scorso anno Sara Calabria, sorella del difensore (pure lui) del Milan Davide per pochissimo non era riuscita ad approdare alla selezione finale di Miss Italia (leggi anche: SARA CALABRIA, LA SORELLA DI DAVIDE – FOTO). Tutto il mondo è paese, si sa.

Eppure la 19enne Annabelle, se possibile, ci era andata perfino più vicino: dopo aver conquistato il titolo di Miss Nord-Pas-de-Calais (la regione a nord della Francia nella quale la Varane è cresciuta insieme al fratello), la strada pareva spianata. E invece è andata diversamente da come ci si aspettava… Poco male comunque, perché ora per Annabelle, un po’ restia a parlare del rapporto con Raphael e della propria vita privata, potrebbero aprirsi le porte del mondo dello spettacolo: tra i suoi sogni c’è anche quello di fare la giornalista, magari sportiva. Le doti non le mancano: una sorriso incantenevole, carnagione ambrata (il padre, lo ricordiamo, è originario della Martinica), capelli ricci e voluminosi (“XXL”, come ama definirli lei stessa). Insomma, di Annabelle nel prossimo futuro potremo sentire parlare sempre più spesso. Così come pure del fratello, ci mancherebbe.