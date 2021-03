La UEFA conferma: «Manchester City-Gladbach si giocherà a Budapest»

La UEFA ha annunciato che il match di Champions League tra Manchester City e Borussia Monchengladbach si giocherà a Budapest

A causa dell’espandersi della pandemia da Covid-19, stanno cambiando diversi sedi dei match di Champions ed Europa League. Tra queste c’è anche Manchester City-Borussia Monchengladbach che si disputerà a Budapest, come annunciato oggi dalla UEFA.

«La UEFA conferma ufficialmente che il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Manchester City e Borussia Mönchengladbach si giocherà al Puskás Aréna di Budapest. La data della partita (16 marzo 2021) e l’orario di inizio (21: 00CET) rimarranno gli stessi. La UEFA ringrazia il Manchester City e il Borussia Mönchengladbach per il loro sostegno e la stretta collaborazione, così come la Federcalcio ungherese per la loro assistenza e per aver accettato di organizzare la partita».