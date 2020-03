La Uefa proprone: «Champions ed Europa League nei week-end»

La Uefa annuncia una possibile novità per Champions ed Europa League: «Campionato in settimana, coppe nel week-end»

Sul tavolo della UEFA sono arrivate tantissime proposte per riuscire a chiudere i campionati e le coppe europee. Alcune clamorose come questa. L’UEFA ha avanzato la possibilità di fare giocare le partite di coppa (Champions ed Europa League) nei week-end con lo spostamento dei vari campionati durante la settimana.

«Possibili limitazioni o riduzione degli attuali slot esclusivi del calendario, che potrebbero comportare la programmazione delle partite di campionato nazionali a metà settimana e la programmazione delle partite delle competizioni UEFA per club nei fine settimana(caso per finire la stagione 2019/20, ndr)

– Eventuali adattamenti dei turni di qualificazione della UEFA Champions League 2020/21 e della UEFA Europa League in caso di completamento tardivo della stagione sportiva 2019/20, ovvero dopo il 30 giugno 2020»