Parla Joao Santos, l’agente di Jorginho: «Sarri lo voleva alla Juve? Niente del genere. C’è un contratto col Chelsea di cinque anni»

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto Joao Santos, agente del calciatore del Chelsea e della Nazionale Jorginho. Ecco le dichiarazioni del procuratore:

«Sarri ha provato a portarlo alla Juventus? No, non è accaduto niente del genere. Abbiamo un progetto di medio-lungo termine al Chelsea, come fatto col Verona e col Napoli. Ci sono cinque anni di contratto e diciamo che vorrebbe restare lì almeno per altri quattro».