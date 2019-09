L’agente di Lautaro Martinez: «Aperti a rinnovare con l’Inter»

Inter, parla ancora l’agente di Lautaro Martinez: «Aperti a rinnovare il contratto. A ottobre tornerò a Milano per definire i dettagli»

Beto Yaque, agente del calciatore dell’Inter Lautaro Martinez, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Fcinternews, chiarendo la sua battuta riportata ieri. Ecco le parole:

«Mi è stato chiesto se mi sarebbe piaciuto vedere giocare Lautaro con Messi. Ovviamente ho risposto di sì. Ora ditemi voi: c’è qualcuno nel mondo che non vorrebbe vedere nel suo team la Pulce? Rinnovo? Abbiamo già avuto una riunione con Ausilio. A fine ottobre tornerò a Milano per definire ulteriori dettagli. Togliere la clausola? Non posso essere così specifico. Io e Lautaro siamo totalmente aperti a rinnovare il contratto con i nerazzurri».