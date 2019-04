L’Ajax arriva a 100 gol in Eredivisie: la Juve si deve preoccupare?

Con il poker al Willem II l’Ajax raggiunge quota 100 gol fatti in campionato e si prepara nel migliore dei modi alla sfida con la Juve in Champions

Ajax da record, in Eredivisie i Lancieri toccano la soglia dei 100 gol fatti in 29 giornate, mandando un messaggio alla Juve in vista di mercoledì. Talento, velocità, imprevedibilità ed anche predisposizione al gol per una squadra che sta continuando a stupire.

Di questi 100 gol sono 20 quelli realizzati da Tadic, 15 da Ziyech, 11 da Huntelaar, 10 da Dolberg e 8 da Neres e Van de Beek, un reparto avanzato davvero niente male quello che mercoledì sfiderà CR7 e compagni.