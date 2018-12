L’Alaves di Pellegrino batte il Granada 3 a 1

Ancora un buon risultato per l’Alaves di Pellegrino: battuto 3 a 1 il Granada

Arriva un altro ottimo risultato in Liga per il Deportivo Alaves allenato da Mauricio Pellegrino. La squadra, che qualche settimana fa era riuscita a trionfare al Camp Nou contro il Barcellona, batte 3 a 1 il Granada di Jemez Martin e si porta a nove punti in classifica. I goal sono stati messi a segno tutti nella ripresa.

LA PARTITA – La gara si accende nella ripresa con la squadra di Pellegrino che passa in vantaggio al minuto 52 grazie al goal di Mendez. Il raddoppio arriva al 66′ con Camarasa. Il Granada prova a reagire, accorciando le distanze al 78′ con Kravets, ma non c’è nulla da fare: al 90′ arriva il goal del 3 a 1 che chiude definitivamente la partita.