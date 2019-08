Lammers Roma, le parole dell’olandese dopo l’operazione al ginocchio

Ecco le dichiarazioni di Lammers, attaccante del PSV che piace alla Roma, dopo l’intervento al ginocchio a seguito di un brutto infortunio

Lammers si è sottoposto all’intervento al ginocchio dopo l’infortunio rimediato nella sfida di Supercoppa tra PSV ed Ajax.

Ecco le parole dell’obiettivo della Roma, riportate dal sito del club olandese: «L’operazione è andata bene, ma sfortunatamente sarò indisponibile per prossimi mesi. Ora sono in ospedale per alcuni giorni per riprendermi dall’operazione, poi mi concentrerò solo sulla riabilitazione. Sono sicuro che ne uscirò più forte».