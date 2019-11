Lampard: «Papera di Kepa? No, sfortuna..» – VIDEO

Lampard, le parole del tecnico del Chelsea che ieri ha pareggiato per 2-2 contro il Valencia in Champions League

Una bella gara quella di ieri sera tra Valencia e Chelsea, terminata con il punteggio di 2-2. Al termine del match il tecnico Lampard è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

«Kepa è stato sfortunato, quello di Wass non era un tiro. Non poteva aspettarsi che quella palla sarebbe finita all’incrocio opposto. La parabola del cross era troppo alta per lui. L’aveva battezzata fuori, forse non l’avrebbe neanche presa. Non possiamo non parlare del rigore parato, quella è stata una parata fantastica».