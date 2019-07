Lampard condanna i cori dei tifosi del Chelsea: «Niente parole offensive»

Frank Lampard condanna i cori dei tifosi del Chelsea contro il West Ham: le parole del tecnico dei Blues

Dure parole di Lampard contro i cori che i tifosi del Chelsea hanno rivolto al West Ham. Durante l’amichevole con il Reading, i tifosi blues hanno infatti fatto cori con parole offensive. Il tecnico ha risposto così.

«Non ho sentito la canzone in questione e, naturalmente, ove ci fosse un coro che ha parole offensive, non voglio ascoltarlo. Lo dico come uomo che ama il grande supporto dei tifosi del Chelsea. Non vogliamo canzoni con parole offensive. Il club è molto chiaro circa il lavoro che facciamo fuori dal campo per prevenire comportamenti sbagliati e ne abbiamo dato un segnale forte negli ultimi anni» ha dichiarato il tecnico dei Blues.