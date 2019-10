Lampard euforico dopo Lille: «Vittoria strameritata» – VIDEO

Il tecnico del Chelsea commenta così la gara vinta dai suoi in casa del Lille per 1-2

Una bella ed emozionante partita quella di Champions tra Lille e Chelsea. Alla fine a spuntarla sono stati gli inglesi e mister Lampard al termine del match ha analizzato la gara in conferenza stampa.

«La strada è ancora lunga ma la sconfitta con il Valencia aveva reso questa partita ancora più importante. Questo è un posto difficilissimo, chi era allo stadio può dirlo: con il tetto chiuso e i tifosi infuocati. La velocità della loro squadra specialmente in contropiede era chiara, sapevamo che ci avremmo fatto i conti. La nostra prestazione è stata davvero buona. Abbiamo controllato per lunghi tratti dall’inizio, abbiamo segnato. I calci piazzati continuano ad essere un problema per noi, dobbiamo lavorarci ma per come abbiamo giocato, per le occasioni create fuori casa, per il possesso palla abbiamo meritato di vincere».