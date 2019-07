Frank Lampard parla di Kanté e dell’infortunio che lo ha costretto a tornare in Inghilterra, lasciando la tournée del Chelsea

Dopo l’amichevole vinta contro il Barcellona, Frank Lampard interviene in conferenza stampa. Il tecnico del Chelsea ha chiarito le condizioni di Kanté, che due giorni fa ha dovuto lasciare la tournée dei blues in Giappone per un problema al ginocchio.

«È tornato a Londra perché le strutture di Cobham sono migliori per la sua guarigione. Ha giocato molto negli ultimi anni, spero possa iniziare la riabilitazione» ha dichiarato il tecnico inglese.