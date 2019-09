Lampard loda Klopp: «Allenatore fantastico e professionale» – VIDEO

Frankie Lampard ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Liverpool di domenica pomeriggio

Domenica in Premier League andrà in scena Chelsea-Liverpool, sfida dal grande fascino e importanza. Le due squadre, reduci da due sconfitta in Europa (Reds contro il Napoli, Chelsea contro il Valencia) vorranno sicuramente riscattarsi e conquistare punti preziosi in campionato.

La sfida metterà di fronte anche Klopp e Lampard. Proprio quest’ultimo ha speso parole al miele per descrivere il collega tedesco in conferenza stampa.